Финансовые новости
- |
- 12.04.21
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Какие ФЛП имеют право на «карантинные» 8 тысяч - Кабмин обнародовал перечень
09:04 12.04.2021 |
Кабинет Министров обнародовал постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым физические-лица предприниматели и наемные работники в красных карантинных зонах имеют право на получение государственной помощи в сумме 8 тыс. грн.
Как передает Укринформ, соответствующее постановление №329 обнародовано на Правительственном портале.
Так, госпомощь 8 тыс. грн предусмотрена для ФЛП и наемных работников, задействованных в таких видах деятельности:
- Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- Рзничная торговля одеждой в рспециализированных магазинах;
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля товарами, не бывшими ув употреблении, в специализированных магазинах;
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
- Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
- Другие виды розничной торговли вне магазинов;
- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
- Поставка готовых блюд для событий;
- Обслуживание напитками;
- Демонстрация кинофильмов;
- Организования конгрессов и торговых выставок;
- Театральная и концертная деятельность;
- Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
- Функционирование театральных и концертных залов;
- Функционирование библиотек и архивов;
- Функционирование музеев;
- Функционирование спортивных сооружений;
- Деятельность спортивных клубов;
- Деятельность фитнес-центров;
Функционирование аттракционов и тематических парков;
Организования других видов отдыха и развлечений;
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
Деятельность по обеспечению физического комфорта.
Как сообщалось, 9 апреля вступил в силу закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантина в красных зонах.
Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. 6 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законодательный акт.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги
ТОП-НОВОСТИ
|Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом
|О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной
|Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»
|Пургина - на свалку. Почему Кремль запретил «Республиканскую партию Донбасса»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на бензин на украинских АЗС 12 апреля стабилизировались, автогаз дорожает
|Операторы ГРС в I кв.-2021 установили антирекорд по несанкционированному отбору газа у ОГТСУ – 1,1 млрд куб. м
|Компания Фирташа переводит активы на кипрские компании - Оpendatabot
|Стоимость нефти растет 12 апреля на «вакцинном» оптимизме
|Рост цен промпроизводителей в Украине в марте замедлился до 1,6% – Госстат
|Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ в 1,8 раза – до 15,595 млрд куб
Это интересно
|Список криптомиллиардеров Forbes вырос вчетверо
|Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
|Bentley построит фирменный жилой небоскреб
|Соединенные Штаты добавили в черный список китайские компании и организации, связанные с суперкомпьютерами
|Ученые придумали, как использовать хаос для защиты устройств от взломов
|Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку
|Facebook начала тестирование сервиса Hotline — гибрида Clubhouse и Instagram Live