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Оплата населением коммунальных услуг в феврале составляет 91,3% - Госстат
23:20 09.04.2021 |
В феврале 2021 года население страны оплатило за жилищно-коммунальные услуги 91,3% начисленных за этот период сумм.
Как передает Укринформ, об этом говорится в экспресс-выпуске об оплате населением ЖКУ, который 9 апреля обнародован на сайте Государственной службы статистики.
"В феврале 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 24,9 млрд грн - 91,3% начисленных за этот период сумм", - сообщает Госстат.
На конец февраля текущего года задолженность населения составила: по оплате за поставку и распределение природного газа - 34,2 млрд грн; за тепловую энергию и горячую воду - 27,4 млрд грн; за распределение электроэнергии - 8,0 млрд грн.
Долг за централизованное водоснабжение и водоотвод составляет 6,0 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.
При этом, в течение февраля с населением было заключено 4,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 34,2 млн грн. Сумма фактически внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 21,1 млн грн.
Как сообщал Укринформ, в январе текущего года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.
С 1 февраля по 31 марта 2021 года Кабинетом Министров была введена регулируемая цена на газ, которая не должна превышать 6,99 грн за кубический метр.
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