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Кабмин изъял ряд видов деятельности из перечня для выплат помощи в размере 8 тыс грн
23:16 09.04.2021 |
Кабинет министров обновил перечень видов деятельности, которые могут претендовать на помощь в размере 8 тыс. грн в связи с локдауном в красных зонах, в частности, изъял из него ряд позиций.
Соответствующее постановление правительства обнародовано на правительственном портале.
В частности, из перечня правительство изъяло розничную торговлю газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, отели и другие учреждения временного проживания (размещения на время отпуска и другого временного проживания), ремонт компьютеров и периферийного оборудования, ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий, а также бытовых изделий и предметов личного пользования, указано в постановлении.
Помимо этого, правительство уточнило, что на помощь может претендовать розничная торговля железными изделиями, стройматериалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах.
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