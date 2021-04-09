Украина в I кв. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 29,7%

Металлургические предприятия Украины в январе-марте текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2 млрд 669,979 млн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 19,44% общего объема поступлений от экспорта товаров против 16,79% за первые три месяца прошлого года.

В марте поступления от экспорта черных металлов составили $1 млрд 159,971 млн.

При этом Украина в январе-марте текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 3,9% – до $214,215 млн. В марте этот показатель составлял $92,685 млн.

Кроме того, Украина в январе-марте-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 10,4% - до $236,069 млн. В марте их поставлено на $95,530 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 6,5% - до $209,229 млн. В марте их ввезено на $83,853 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1 млрд 39,742 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.