Финансовые новости
- |
- 09.04.21
- |
- 21:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
BlaBlaCar построит в Украине инжиниринговый хаб
19:04 09.04.2021 |
BlaBlaCar, крупнейшая в мире платформа для автодорожных поездок с центральным офисом во Франции, развернет в Украине масштабный инжиниринговый хаб.
Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, украинские разработчики будут работать над развитием и масштабированием автобусного маркетплейса.
"BlaBlaCar поставил перед собой амбициозную цель - стать крупнейшей в мире мультимодальной платформой для поездок на любом виде транспорта. Трудно представить достижение этой цели без сильной и эффективной команды. Мы знаем, что в Украине есть специалисты мирового уровня с большим потенциалом, экспертизой и опытом, которые способны строить глобальные продукты. Их же мы бы хотели видеть частью нашей команды", - цитирует пресс-служба гендиректора BlaBlaCar в Украине Алексея Лазоренко.
Ожидается, что с помощью команды украинских инженеров и, в первую очередь, их экспертизе, BlaBlaCar сможет масштабировать продукт на другие страны и регионы, в том числе, на страны Латинской Америки.
Сегодня в инжиниринговой команде работает около 20 человек. До конца 2021 года BlaBlaCar планирует увеличить количество технических специалистов до 50.
Команда разработчиков будет работать над несколькими задачами. Во-первых, это создание Global Distribution System (GDS) - системы, которая лежит в основе агрегатора автобусных поездок. GDS позволит автобусным перевозчикам подключиться к BlaBlaCar и опубликовать свои поездки, а пассажирам - бронировать и покупать билеты.
Вторая задача - это масштабирование автобусного маркетплейса на другие страны.
"Также инженеры будут непрерывно работать над улучшением продукта, созданием и подключением новых функций, которые максимально удовлетворят потребности перевозчиков и пассажиров, и сделают поиск и покупку автобусных билетов проще, удобнее и надежнее", - указано в сообщении.
BlaBlaCar - крупнейшая в мире платформа для автодорожных поездок (сайт и мобильное приложение для iOS и Android), которая объединяет надежное сообщество попутчиков, а также официальные автобусные поездки.
По состояниюна апрель 2021 года количество пользователей BlaBlaCar превышает 100 млн человек в 22 странах мира, ежеквартально более 20 млн человек совершают поездки с BlaBlaCar. Количество пользователей, которое использует BlaBlaCar на мобильных телефонах (iOS и Android) превышает 30 миллионов.
BlaBlaCar официально представлен в следующих 22 странах: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Голландия, Германия, Индия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.
На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожники". На сегодняшний день количество украинских пользователей превышает 5 млн человек, а Украина вошла в Топ-3 самых быстрорастущих стран для BlaBlaCar в мире. В конце 2019-го года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки совместных поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных маршрутов в Украине и странах СНГ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд сменил лишение свободы Стерненко на домашний арест
ТОП-НОВОСТИ
|Россия пригрозила Украине «последствиями для государственности» в случае вступления в НАТО
|Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно
|Иностранцы продолжают вывод средств с украинского рынка. Курс гривны удерживают госбанки
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина в I кв. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 29,7%
|BlaBlaCar построит в Украине инжиниринговый хаб
|Опять 25: стоимость СУГ вернулась к 25 000 грн/т
|Украина за 3 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 10,4%
|Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат
|Минэкономики Украины оценило падение ВВП за 2 мес.-2021 в 2,8%
Это интересно
|Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку
|Facebook начала тестирование сервиса Hotline — гибрида Clubhouse и Instagram Live
|Компания Bentley и швейцарский производитель часов Breitling выпустили очередную коллаборацию
|SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink и приближается к первоначальной цели в 1440 аппаратов
|Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую
|Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома