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Украина ожидает подписания соглашения об «открытом небе» с ЕС в июне
23:15 09.04.2021 |
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает на подписание Соглашения между Украиной и ЕС об Общем авиационном пространстве во второй половине июня.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
"Процесс подготовки к подписанию Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС продолжается. Как для нас, так и для европейской стороны скорейшее заключение этого соглашения является одной из главных совместных задач на сегодня. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня", - сказал Криклий.
По его словам, подписание соглашения позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, снять монополию на отдельные маршруты, установленные двусторонними договорами, и облегчить открытие новых.
Криклий отметил, что со своей стороны Украина выполнила все возложенные на нее обязательства и формальности, необходимые для подписания соглашения.
Напомним, 8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве, которая известна как соглашение об "открытом небе".
Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС должна быть подписана 11 февраля, но начала февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.
Это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано через британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара.
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