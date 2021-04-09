Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам марта 2021 года ускорился в годовом измерении до 8,5% с 7,5% по итогам февраля, 6,1% – по итогам января, 5% – по итогам декабря 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, в марте инфляция возросла до 1,7%, тогда как в феврале составляла 1%, в январе – 1,3%.

Помимо этого, Госстат в марте-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,4% – с начала года.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 4,8-1,0% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из нее. В то же время на 0,6% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь за указанный период подорожали на 12,7%, в т. ч. одежда - на 13,0%, обувь - на 12,3%.

Цены на транспорт выросли на 1,8%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте - на 4,4% и 1,6% соответственно.

Правительство Украины прогнозирует на 2021 год инфляцию 7,3%, Нацбанк – 7%. При этом НБУ указывал, что в первом квартале инфляция оказалась выше его ожидания. По мнению Нацбанка, перелом в инфляционной динамике может произойти в августе-сентябре этого года.



Потребительские цены в марте 2021г, %:

март 2021 к февралю 2021 март 2021 к декабрю 2020 март 2021 к марту 2020 январь-март 2021 к январю-марту 2020 Индекс потребительских цен 1.7 4.1 8.5 7.4 Продукты питания и безалкогольные напитки 2.1 5.7 10.4 8.3 Продукты питания 2.2 6.0 11.0 8.8 Хлеб та хлебопродукты 2.4 5.8 14.0 12.3 Хлеб 2.8 6.8 14.9 12.1 Макаронные изделия 0.9 3.0 8.3 8.1 Мясо и мясопродукты 2.2 3.5 6.2 3.6 Рыба та рыбопродукты 1.0 3.0 6.9 5.8 Молоко 0.4 1.5 5.4 4.4 Сыр и мягкий сыр (творог) 0.5 2.2 5.9 5.2 Яйца -0.6 14.5 109.1 78.9 Масло сливочное 1.4 3.1 5.7 4.8 Масло подсолнечное 9.7 21.5 48.5 36.5 Фрукты 3.5 7.7 14.5 14.3 Овощи 2.1 15.6 -7.0 -8.8 Сахар 4.8 14.5 64.7 60.4 Безалкогольные напитки 0.3 0.7 2.7 2.2 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.7 3.0 9.7 9.7 Одежда и обувь 12.7 4.4 -5.0 -5.2 Одежда 13.0 4.8 -4.7 -5.3 Обувь 12.3 4.0 -5.5 -5.3 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0.0 4.1 22.0 19.6 Содержание и ремонт жилья 0.8 1.7 4.5 4.0 Водоснабжение 0.0 11.0 11.7 18.5 Канализация 0.0 17.5 19.2 25.3 Содержание домов и придомовых территорий 0.1 1.8 2.4 3.1 Электроэнергия 0.0 36.6 36.6 36.6 Природный газ 0.0 -10.8 63.6 46.4 Горячая вода, отопление -0.9 2.9 10.4 6.4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.5 1.0 2.0 1.4 Здравоохранение 0.7 1.6 7.4 7.9 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.6 1.0 7.2 8.1 Амбулаторные услуги 0.7 3.3 9.4 9.1 Транспорт 1.8 4.5 7.2 5.9 Топливо и масла 5.7 16.0 12.2 3.9 Транспортные услуги 1.1 2.0 3.4 3.2 Пассажирский железнодорожный транспорт 4.4 4.9 4.9 5.3 Пассажирский автодорожный транспорт 1.6 2.6 3.6 2.6 Связь 0.0 1.2 3.5 4.0 Отдых и культура 0.4 1.9 2.1 1.6 Образование 0.3 2.1 14.1 14.0 Рестораны та гостиницы 0.8 2.0 4.4 3.9 Разные товары и услуги -0.3 1.6 6.0 5.6

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат