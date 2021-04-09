Инфляция в Украине в марте увеличилась до 1,7%, в годовом измерении – до 8,5% – Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, в марте инфляция возросла до 1,7%, тогда как в феврале составляла 1%, в январе – 1,3%.
Помимо этого, Госстат в марте-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,4% – с начала года.
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 4,8-1,0% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из нее. В то же время на 0,6% подешевели яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.
Одежда и обувь за указанный период подорожали на 12,7%, в т. ч. одежда - на 13,0%, обувь - на 12,3%.
Цены на транспорт выросли на 1,8%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте - на 4,4% и 1,6% соответственно.
Правительство Украины прогнозирует на 2021 год инфляцию 7,3%, Нацбанк – 7%. При этом НБУ указывал, что в первом квартале инфляция оказалась выше его ожидания. По мнению Нацбанка, перелом в инфляционной динамике может произойти в августе-сентябре этого года.
Потребительские цены в марте 2021г, %:
|март 2021 к февралю 2021
|март 2021 к декабрю 2020
|март 2021 к марту 2020
|январь-март 2021 к январю-марту 2020
|Индекс потребительских цен
|1.7
|4.1
|8.5
|7.4
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|2.1
|5.7
|10.4
|8.3
|Продукты питания
|2.2
|6.0
|11.0
|8.8
|Хлеб та хлебопродукты
|2.4
|5.8
|14.0
|12.3
|Хлеб
|2.8
|6.8
|14.9
|12.1
|Макаронные изделия
|0.9
|3.0
|8.3
|8.1
|Мясо и мясопродукты
|2.2
|3.5
|6.2
|3.6
|Рыба та рыбопродукты
|1.0
|3.0
|6.9
|5.8
|Молоко
|0.4
|1.5
|5.4
|4.4
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0.5
|2.2
|5.9
|5.2
|Яйца
|-0.6
|14.5
|109.1
|78.9
|Масло сливочное
|1.4
|3.1
|5.7
|4.8
|Масло подсолнечное
|9.7
|21.5
|48.5
|36.5
|Фрукты
|3.5
|7.7
|14.5
|14.3
|Овощи
|2.1
|15.6
|-7.0
|-8.8
|Сахар
|4.8
|14.5
|64.7
|60.4
|Безалкогольные напитки
|0.3
|0.7
|2.7
|2.2
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.7
|3.0
|9.7
|9.7
|Одежда и обувь
|12.7
|4.4
|-5.0
|-5.2
|Одежда
|13.0
|4.8
|-4.7
|-5.3
|Обувь
|12.3
|4.0
|-5.5
|-5.3
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0.0
|4.1
|22.0
|19.6
|Содержание и ремонт жилья
|0.8
|1.7
|4.5
|4.0
|Водоснабжение
|0.0
|11.0
|11.7
|18.5
|Канализация
|0.0
|17.5
|19.2
|25.3
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.1
|1.8
|2.4
|3.1
|Электроэнергия
|0.0
|36.6
|36.6
|36.6
|Природный газ
|0.0
|-10.8
|63.6
|46.4
|Горячая вода, отопление
|-0.9
|2.9
|10.4
|6.4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.5
|1.0
|2.0
|1.4
|Здравоохранение
|0.7
|1.6
|7.4
|7.9
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.6
|1.0
|7.2
|8.1
|Амбулаторные услуги
|0.7
|3.3
|9.4
|9.1
|Транспорт
|1.8
|4.5
|7.2
|5.9
|Топливо и масла
|5.7
|16.0
|12.2
|3.9
|Транспортные услуги
|1.1
|2.0
|3.4
|3.2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|4.4
|4.9
|4.9
|5.3
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1.6
|2.6
|3.6
|2.6
|Связь
|0.0
|1.2
|3.5
|4.0
|Отдых и культура
|0.4
|1.9
|2.1
|1.6
|Образование
|0.3
|2.1
|14.1
|14.0
|Рестораны та гостиницы
|0.8
|2.0
|4.4
|3.9
|Разные товары и услуги
|-0.3
|1.6
|6.0
|5.6
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат