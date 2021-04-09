Минэкономики Украины оценило падение ВВП за 2 мес.-2021 в 2,8%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение ВВП в январе-феврале 2021 года в 2,8%, свидетельствует обнародованный в пятницу обзор экономической активности в стране по итогам февраля 2021 года.

"В январе-феврале 2021 года сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 4,2% (падение на 4% в январе-2021 и на 1,7% в январе-феврале 2020 года). Как результат, сокращение ВВП оценено на уровне 2,8% (падение на 2,6% в январе 2021 года, на 0,6% в январе-феврале 2020)", - говорится в обзоре на сайте Минэкономики.

Негативный взнос в динамику СИП сформировали практически все ключевые виды экономической деятельности, помимо внутренней торговли, отметило министерство.

Как ожидает Минэкономики, скорость экономического восстановления зависит от длительности и жесткости карантинных ограничений. Министерство ожидает возвращения к положительной динамике роста со второго квартала, учитываю низкую базу сравнения прошлого года за этот период, а также перспективы вакцинации.

Ранее глава Минэкономики Игорь петрашко озвучил прогноз спада экономики в январе-марте 2021 года на 2,2%.