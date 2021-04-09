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В Украине удалось уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин
11:04 09.04.2021 |
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Отмечается, что 2017 году разрыв составлял 21,2%, а в 2020 году - 20,4%.
Возросло представительство женщин в парламенте, местных советах областного, городских и районных уровней, чему способствовало введение гендерных квот.
Уменьшение разрыву способствовало выполнение Украиной международных обязательств Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин была подписана Украиной в 1980 году, ратифицирована - в 1981 году. В 1999 году ООН принят Факультативный протокол к Конвенции, который дает возможность представления в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин индивидуальных жалоб (ратифицировано Верховной Радой Украины в 2003 году).
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