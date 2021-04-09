Пацкан: Невыполнение плана расходов в 2020 году - самое большое за последние 5 лет

В 2020 году план расходов невыполнен на 68 млрд грн, и это самый большой показатель с 2015 года.

Как передает Укринформ, об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя Заключения о результатах анализа годового отчета об исполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», сообщает пресс-служба СП.

"Невыполнение плана расходов государственного бюджета в 2020 году является самым большим за последние 5 лет и составляет 68 млрд грн. При этом суммы расходов по отдельным программам пересматривали несколько раз", - заявил Пацкан.

Он отметил, что из Фонда COVID-19 не использовали 12 млрд грн (15%). Кроме того, в 2020 году на 4,6 млрд грн (2,8%) меньше плана расходы государственного бюджета на трансферты местным. Это следствие непредоставления 5 субвенций на сумму 2,9 млрд грн и невыполнения плана расходов на предоставление 27 субвенций на сумму 1,7 млрд грн.

«Возросла задолженность по займам, предоставленным с единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда для выплаты пенсий и пособий. Всего, по состоянию на 1 января 2021 года, не возвращены до 62 млрд гривень», - добавил председатель Счетной палаты.

Вследствие невыполнения плана расходов дефицит государственного бюджета на 83 млрд грн (27%) меньше плана и составил 218 млрд грн. При этом, по сравнению с 2019 годом, он вырос в 2,7 раза и стал самым большим за последние 10 лет как по объему, так и относительно ВВП.

Комментируя ситуацию с доходами госбюджета, Пацкан отметил, что уменьшенный на 74 млрд грн план был перевыполнен на 8,7 млрд (0,8%). По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 78 млрд грн (7,8%), однако с учетом ценового фактора, или реально - уменьшились на 1,8%.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укрнафта» в декабре 2020 года авансом уплатили 14 млрд грн налоговых обязательств по налогу на прибыль и НДС и это может негативно повлиять на доходы государственного бюджета в 2021 году.

«Просчеты и недостатки прогнозирования и планирования доходов при составлении законопроекта о государственном бюджете и внесении изменений в него обусловили выполнение плана отдельных платежей на крайне низком уровне. Некоторых доходов, которые предусматривались в законе, совсем не получили, в частности, 4,4 млрд грн платы за лицензии в сфере азартных игр», - отметил Пацкан.

37% финансовых ресурсов госбюджета в 2020 году составили государственные заимствования. Вследствие девальвации гривни и превышения поступлений от заимствований над расходами на погашение долга, общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 554 млрд грн (28%) - до 2 трлн 552 млрд грн и составил 61% ВВП. Расходы на его погашение и обслуживание увеличились по сравнению с 2019 годом на 8% - до 512 млрд грн и составили почти треть всех расходов государственного бюджета в 2020 году.

Как сообщал Укринформ, по уточненным данным, в прошлом году в Государственный бюджет Украины поступило 1 076 млрд грн доходов, что на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра Основного финансового документа.