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Через портал Дія зарегистрировались уже 300 тысяч ФЛП
08:36 09.04.2021 |
На портале государственных услуг Дія уже зарегистрировалось 300 000 ФЛП.
Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.
"Сегодня на портале Дія успешно зарегистрирован 300 000-й ФЛП. Прошёл только год после запуска услуги на портале", - написал Федоров.
По его словам, сейчас 50% ФЛП регистрируются онлайн, а до запуска услуги на портале Дія регистрировалось 4%.
"Уверен, что по результатам года онлайн будет занимать больше 70%", - подчеркнул Федоров.
Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации Украины в марте 2020 запустило услугу по онлайн-регистрации ФЛП. Услуга по регистрации ООО онлайн была запущена в октябре 2020 года.
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