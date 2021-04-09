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46 работников Галицкой таможни отстранили от работы по подозрению в коррупции
08:23 09.04.2021 |
Руководитель Галицкой таможни Андрей Колобродов 7 апреля подписал приказ об открытии дисциплинарных производств и отстранении от работы 46 работников Галицкой таможни из-за возможной их причастности к коррупции и контрабанде.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Галицкой таможни, передает Укринформ.
Отмечается, что соответствующий приказ «О возбуждении дисциплинарных производств» и отстранении от исполнения должностных обязанностей работников таможни подписал и.о. начальника Галицкой таможни Государственной таможенной службы Андрей Колобродов. Так выполняется решение СНБО от 2 апреля 2021 года по борьбе с коррупцией на таможне.
Речь идет о работниках четырех таможенных постов. Списки лиц, которые могут быть причастны к коррупционным действиям, предварительно были составлены Управлением внутренней безопасности Гостаможслужбы Украины.
Колобродов подчеркивает, что начаты масштабные мероприятия по обновлению работы структуры. В частности, речь идет о ревизии кадрового состава. Тщательно изучается деятельность всех работников таможни. Без полной очистки кадрового состава от нечестных работников, изменения отношения к выполнению должностных обязанностей невозможно коренным образом изменить подходы к деятельности службы.
Также будет проведен аудит деятельности Галицкой таможни. Проанализируют финансово-хозяйственную и иную деятельность структуры за последние несколько лет. По всем выявленным нарушениям будут соответствующие кадровые и организационные решения.
«Это лишь часть мероприятий, которые начинаются для усовершенствования работы Галицкой таможни. Позорная ситуация, когда наибольшее количество обвиняемых в причастности к контрабанде лиц являются работниками нашей таможни, должна быть и будет исправлена», - уверил Колобродов.
Документ с фамилиями 46 отстраненных галицких таможенников обнародовал общественный активист Павел Верещагин. В список отстраненных попали начальники отделов, главные государственные инспекторы четырех таможенных постов Галицкой таможни. Больше всего отстраненных на таможенном посту «Яворов» - 30 человек. Также отстранены 14 таможенников ТП «Мостиска» и по одному работнику с ТП «Смильница» и «Рава-Русская».
Как сообщал Укринформ, после заседания СНБО 2 апреля отстранили более 100 таможенников. Среди них 17 - руководители таможен и таможенных постов. Наибольшее количество отстраненных на Галицкой таможне (46), в Одесской таможне - 22 работника; Закарпатской - 23; Киевской - 8; Волынской - 23; Буковинской - 3 работника.
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