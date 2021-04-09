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В Украине оформили первую декларацию в режиме совместного транзита на национальном уровне
08:18 09.04.2021 |
В Украине оформлена первая декларация в режиме совместного транзита на национальном уровне с применением национальной электронной транзитной системы NCTS.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"8 апреля в Украине оформлена первая декларация T1UA в режиме совместного транзита на национальном уровне с применением национальной электронной транзитной системы (NCTS)", - говорится в сообщении.
Сейчас NCTS работает в Украине в национальном масштабе, который является необходимым этапом подготовки для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и международного применения NCTS.
На этапе национального применения NCTS в Украине одновременно с ней будет работать и привычная система контроля доставки товаров. В этот период субъекты внешнеэкономической деятельности могут самостоятельно выбирать систему, в которую они хотят подавать транзитные декларации.
Регулярное использование субъектами внешнеэкономической деятельности NCTS и соответствие критериям соблюдения законодательства, надежности внутренних процессов и финансовой устойчивости станет основанием для последующего предоставления им специальных транзитных упрощений, напомнили в Минфине.
Как сообщал Укринформ, Государственная таможенная служба 17 марта 2021 года начала этап полномасштабного национального применения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).
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