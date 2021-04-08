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Крупные плательщики перечислили в бюджет 54 миллиарда налогов с начала года
19:15 08.04.2021 |
За первый квартал 2021 года плательщиками Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными плательщиками налогов уплачено в сводный бюджет налогов на сумму 53,7 млрд грн.
По сообщению руководителя Центрального управления Николая Чмерука, проведен анализ с начала года и установлены топ-5 отраслей, которые обеспечили наибольшие поступления в госбюджет, а именно более 40,5 млрд грн, что составляет 75% всех поступлений по управлению.
"В этом году отрасли - лидеры по уплате налогов в бюджет страны немного изменили свои позиции в рейтинге", - отметил Чмерук.
Так, в пятерку вошли такие отрасли, как:
* транспортная (в том числе газораспределительная) - оплачено 10,1 млрд грн, что на 83,7% больше чем в прошлом году за первый квартал;
* оптовая и розничная торговля - 10 млрд грн, что на 30,4% больше, чем в прошлом году за первый квартал;
* добывающая - 8,7 млрд грн, что на 1,4,% меньше, чем в прошлом году за первый квартал;
* перерабатывающая - 6,5 млрд грн, что на 8,7% больше, чем в прошлом году за первый квартал;
* роставка электроэнергии - более 5 млрд грн, что на 19,7% меньше, чем в прошлом году за первый квартал.
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