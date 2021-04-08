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Владелец бренда Vulkan Casino получил лицензию на открытие онлайн-казино в Украине
19:10 08.04.2021 |
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензию компании Конкуэрор, владельцу бренда Vulkan Casino, на организацию онлайн-казино в Украине. Соответствующее решение опубликовано на сайте комиссии.
Согласно госреестру юрлиц, основателем Конкуэрор указана компания Darlox Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских о-вах. На сайте компании сообщается, что она занимается разработкой программного обеспечения.
Бенефициарным собственником Конкуэрор отмечен гражданин Украины Станислав Руденко.
Конкуэрор стала пятой компанией, кому КРАИЛ выдала лицензию на организацию онлайн-казино в Украине.
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