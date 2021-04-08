Компания PwC разработала справочник на нескольких языках для иностранцев по налоговым вопросам





Эксперты PwC в Украине разработали бесплатный справочник - Expats' Handbook, чтобы помочь иностранцам, приезжающим в Украину для бизнеса или с личными целями.

Справочник содержит обзор ключевых налоговых и юридических правил и требований, о которых необходимо знать иностранным гражданам в Украине, что позволит им чувствовать себя комфортно и избежать перегруженности формальностями.

Expats' Handbook доступен онлайн на многих языках, включая английский, китайский, немецкий, французский и польский.

«Наша страна работает над созданием благоприятного бизнес-климата и открывает новые возможности для инвесторов со всего мира. Нас еще ожидает определенный путь в этом путешествии, ведь правовая среда в Украине - это незаконченная работа, в которую вносятся изменения, что приведут ее в соответствие с лучшей международной практикой. Однако пока у вас есть надежный путеводитель, который поможет ориентироваться в сложных налоговых вопросах или иммиграционных требованиях, вы будете чувствовать себя в безопасности», - прокомментировал Вячеслав Власов, партнер, руководитель практики налогообложения и юридических услуг PwC в Украине.