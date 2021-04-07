Финансовые новости
- |
- 07.04.21
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Строительство жилья для военных: Кабмин изменил порядок использования средств
16:00 07.04.2021 |
Правительство внесло изменения в постановление о порядке использования средств, предусмотренных в госбюджете на строительство жилья для военнослужащих, которые несут службу в десяти государственных структурах сферы безопасности и обороны. Отныне выделение средств будет происходить по решению Кабмина после согласования с Комитетом ВР по вопросам бюджета.
Соответствующее решение Кабинет Министров принял на своем заседании, сообщает корреспондент Укринформа.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, документом предусматривается, что распределение средств по направлениям по бюджетным программам в 2021 году по строительству жилья военнослужащим ГПСУ, Нацгвардии, сотрудникам СБУ, Службы внешней разведки, Управления госохраны и другим органам, осуществляется по решению Кабинета Министров Украины, согласованному с Комитетом ВР по вопросам бюджета.
Кроме того, главным распорядителям бюджетных средств необходимо обеспечить в 2021 году ежеквартальное информирование упомянутого парламентского комитета об использовании средств по соответствующим программам.
По мнению разработчиков проекта, принятие документа обеспечит соответствие порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, требованиям статьи 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».
Как сообщалось, в 2020 году более чем для 600 военнослужащих вопрос собственного жилья был решен полностью.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?
|Не Босфором единым. Получит ли Украина газ из Катара
|Игорь Попов о шансах «слуг народа» создать широкую коалицию с «Батьківщиною»
|Бунт на Прикарпатье: Даст ли Банковая заднюю с победой Вирастюка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Строительство жилья для военных: Кабмин изменил порядок использования средств
|АРМА с начала года нарастило депозитный портфель до ₴633 миллионов
|Украина за 3 мес. увеличила производство электроэнергии на 3,9%
|Цены на нефть 7 апреля усиливают рост в ожидании данных о ее запасах в США
|НКРЭКУ утвердила правила действия годовых контрактов на поставку газа населению
|Международные резервы Украины в марте сократились на 5,3% - НБУ
Это интересно
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT
|Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java
|Самым мощным электрокаром BMW станет кроссовер iX M60