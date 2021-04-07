Строительство жилья для военных: Кабмин изменил порядок использования средств

Правительство внесло изменения в постановление о порядке использования средств, предусмотренных в госбюджете на строительство жилья для военнослужащих, которые несут службу в десяти государственных структурах сферы безопасности и обороны. Отныне выделение средств будет происходить по решению Кабмина после согласования с Комитетом ВР по вопросам бюджета.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на своем заседании, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, документом предусматривается, что распределение средств по направлениям по бюджетным программам в 2021 году по строительству жилья военнослужащим ГПСУ, Нацгвардии, сотрудникам СБУ, Службы внешней разведки, Управления госохраны и другим органам, осуществляется по решению Кабинета Министров Украины, согласованному с Комитетом ВР по вопросам бюджета.

Кроме того, главным распорядителям бюджетных средств необходимо обеспечить в 2021 году ежеквартальное информирование упомянутого парламентского комитета об использовании средств по соответствующим программам.

По мнению разработчиков проекта, принятие документа обеспечит соответствие порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, требованиям статьи 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Как сообщалось, в 2020 году более чем для 600 военнослужащих вопрос собственного жилья был решен полностью.