АРМА с начала года нарастило депозитный портфель до ₴633 миллионов

С начала года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) нарастило свой депозитный портфель до 633 млн гривень.

Как передает Укринформ, об этом АРМА сообщает в Фейсбуке.

"С начала года сумма денежных средств на банковских счетах, которыми управляет АРМА возросла более, чем до 633 млн гривень. Только за три последних месяца эти активы дополнительно принесли более 9 млн гривень в виде начисленных процентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на конец 2020 года депозитный портфель АРМА составил 540 млн гривень, из чего следует, что за 3 месяца этого года АРМА получила в управление 93 млн гривень, размещенных на банковских счетах.

В АРМА отметили, что арестованные денежные средства и средства, полученные от продажи арестованного имущества, размещены в банке на условиях, которые являются одними из самых выгодных на рынке банковских услуг. Это позволяет Нацагентству увеличивать стоимость активов, которыми оно управляет.

Как сообщалось, в январе-марте доход государства от передачи в управление арестованных активов возрос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 8,8 млн гривень.

АРМА в 2020 году перечислило в государственный бюджет 15,7 млн грн. Размер депозитного портфеля агентства в 2020 году составил 540 млн грн, начисления по нему - 53 млн грн.

По состоянию на 2020 год в Реестр арестованных активов внесены 2888 записей.