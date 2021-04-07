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НБУ ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре, готов при необходимости реагировать учетной ставкой
10:56 07.04.2021 |
Инфляция в первом квартале 2021 года оказалась выше прогноза, однако Нацбанк Украины подтверждает инфляционную цель 5% +/- 1 п.п., готов при необходимости применять инструмент учетной ставки и ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Наша задача - вернуть инфляцию к цели, которая у нас запланирована - это 5% + -1 п.п. Если НБУ для того, чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы абсолютно готовы это сделать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента - это примерно 8-9-й месяц", - добавил Шевченко.
Он напомнил, что Нацбанк ожидал, что инфляция в годовом измерении достигнет 7,6% в марте, в частности, базовая - 5,7%, но она вышла соответственно на 7,5% и 5,6% по итогам февраля. По его словам, такой рост вызван, в частности, ростом мировых цен из-за действий Китая и восстановления мировой экономики, а также повышения минимальной зарплаты в январе.
"Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент - учетную ставку, и не колеблемся в случае необходимости его применить", - подчеркнул Шевченко.
Он напомнил, что в марте НБУ уже повысил ставку с 6% до 6,5%, а вслед за Украиной к такому повышению прибегли многие центробанки развивающихся стран.
Говоря о них, Шевченко упомянул ситуацию в Турции, отметив необходимость сохранения институционной возможности центрального банка контролировать инфляцию. "Потому что потеря доверия к центральному банку из-за политического вмешательства очень больно отразилось на обменном курсе турецкой лиры: лира потеряла почти 20%", - пояснил глава НБУ.
Он не назвал, до какого уровня может быть повышена учетная ставка.
"Это инструмент. У нас нет целей по учетной ставке. Цель - вернуть инфляцию к нашему таргету. Наши ожидания тенденций, которые есть в макропрогнозе НБУ: до сентября 2021 инфляция может сохраняться на уровне выше целевого диапазона", - сказал Шевченко.
Он напомнил, что обновленный макропрогноз будет представлен после объявления учетной ставки 15 апреля.
Как сообщалось, Нацбанк в январе ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% до 7% и заявил, что ожидает ее возвращения к 5% в 2022 году. По его тогдашним оценкам, на конец второго квартала этого года инфляция составит 8,4%, третьего - 8,4%.
Согласно данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году, оказавшись в центре целевого коридора инфляционного таргетирования НБУ.
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