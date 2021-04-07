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Мининфраструктуры представило е-билет для всех видов транспорта
23:31 06.04.2021 |
Министерство инфраструктуры представило е-билет для всех видов муниципального транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба МИУ.
Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте.
Участие в онлайн-презентации приняли, в частности, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий, генеральный директор ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" Владимир Набоков, председатель Ассоциации малых городов Украины Павел Козырев.
Живицкий подчеркнул, что в министерстве налаживают тесную коммуникацию и сотрудничество с руководителями громад для предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров. По его словам, следующим этапом станет внедрение таких систем на уровне областей.
"В результате внедрения такого проекта выигрывают все. В первую очередь, пассажиры, которые смогут комфортно, удобным способом оплачивать проезд в общественном транспорте и делать пересадки с одного вида транспорта на другой по одному билету.
Честные и ответственные коммунальные и частные перевозчики будут иметь обоснования тарифов, уменьшат расходы на персонал. Все это открывает возможности для инвестиций в отрасль и делает пользование общественным транспортом привлекательным и удобным для людей", - подчеркнул заместитель министра.
Набоков сообщил о преимуществах единого е-билета, оборудовании общественного транспорта валидаторами для оплаты проезда и контроля за оплатой, а также о переходе в ближайшем будущем к безналичной оплате.
"Мы переняли положительный опыт других стран мира и активно внедряем его в Украине. Поэтому совместно с Мининфраструктуры предлагаем технологическую и организационную поддержку для внедрения электронного билета в территориальных громадах и городах, - сказал Набоков.
По его словам, это даст украинским городам рост туристической привлекательности и комфорта; повышение эффективности общественного транспорта и оптимизации движения; рост комфорта городской инфраструктуры и качества услуг общественного транспорта; полную прозрачность для перевозчиков.
"Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь. Уже в апреле этого года состоится торжественный запуск после 8 месяцев тестирования", - сказал Набоков.
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