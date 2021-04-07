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Регистрации подержанных иномарок подскочили в марте на 27%
23:18 06.04.2021 |
В марте 2021 года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 87% больше, чем годом ранее и на 27% больше относительно предыдущего месяца.
Об этом сообщает объядинение "Укравтопром".
Количество мартовских регистраций новых легковых автомобилей составило чуть более 9 тыс. единиц. Как следствие, в первый месяц весны растаможенные машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто.
Наиболее популярной маркой среди растаможенный б/у авто остается Volkswagen. За месяц 5,7 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.
На втором месте Ford. В марте было зарегистрировано 3,2 тыс. б/у авто этой марки.
Третьей по популярности стала Renault с результатом - 2,9 тыс. машин.
Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали почти 2,8 тыс. автомобилистов.
Замыкает пятерку лидеров - Hyundai, в зачете которого 2,4 тыс. украинских номеров.
Всего за первый квартал 2021 украинскую регистрацию получили 87,7 тыс. легковых авто с пробегом, это на 10% больше, чем годом ранее и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.
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