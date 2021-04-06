Правительство отменило ликвидацию терорганов Госгеокадастра

Кабинет министров Украины постановлением №301 от 5 апреля отменил решение о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а также отменил ранее запланированное сокращение численности работников этого ведомства.

Ранее Кабмин постановлением №1118 от 16 ноября 2020 года ликвидировал территориальные органы Госгеокадастра и сократил штат его сотрудников на 57% - до 4,317 тыс. чел.

"Для обеспечения граждан качественными услугами вместо ликвидированных управлений будут созданы территориальные органы Госгеокадастра как структурные подразделения центрального аппарата. Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", - сообщил в ноябре 2020 года глава Госгеокадастра Роман Лещенко (сейчас - министр Минагрополитики) на сайте ведомства.

Как сообщалось, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности, организованный должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастра под прикрытием центрального руководства.

По данным службы, чиновники Госгеокадастра незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. га земли. Незаконная схема, по которой более 2,5 тыс. земельных участков оформили на одного человека по одному целевому назначению два и более одного раза, действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.