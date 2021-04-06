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Украина и Всемирный банк планируют реализовать 5 совместных проектов
12:39 06.04.2021 |
Министерство финансов вместе с Всемирным банком обсудили планы сотрудничества на ближайшее будущее - подготовку к запуску пяти новых совместных проектов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финасов по итогам видеоконференции министра финансов Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде в рамках Ежегодных весенних сборов МВФ и Всемирного банка.
Министр финансов вместе с вице-президентом Всемирного банка обсудили планы сотрудничества на ближайшее будущее - подготовку к запуску пяти новых совместных проектов. На рассмотрение Совета директоров Всемирного банка в ближайшее время планируется вынести финансирование проектов «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов», «Киевская городская мобильность», «Установление гибридных систем по производству электроэнергии в «Укргидроэнерго» и дополнительное финансирование проекта «Доступ к долгосрочному финансированию» для Укрэксимбанка.
«Я очень благодарен Всемирному банку за усилия для воплощения многих важных проектов и помощь в борьбе с коронавирусным кризисом в прошлом году», - отметил Марченко.
На сегодняшний день выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР) по сравнению с другими международными финансовыми организациями является наибольшей - по состоянию на 1 января 2021 г. она составила $693,55 млн., и это в 2,3 раза больше, чем год назад.
Кроме того, Марченко обсудил с Анной Бьерде возможности увеличения поддержки Украины на борьбу с COVID-19 и новые инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры в Украине.
«В этом году завершается реализация двух наших совместных проектов строительства дорог. Именно поэтому мы хотели бы продолжить успешную работу в этом направлении и поговорить о подготовке нового проекта для Укравтодора», - добавил Марченко.
Обе стороны высказались относительно прогресса Украины в вопросе земельной реформы и озвучили надежду на скорейшее продолжение работы с МВФ.
Также отмечалось, что срок действия существующей Стратегии партнерства Всемирного банка и Украины 2017-2021 истекает в июне 2021 года. Это значит, что пора начать системную диагностику страны для определения ключевых приоритетов для последующей четырехлетней Стратегии партнерства.
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