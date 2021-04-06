На должность председателя налоговой службы прошли тестирование восемь кандидатов

Этап тестирования на должность председателя Государственной налоговой службы прошли восемь кандидатов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам госслужбы.

"21 кандидат на должности категории «А» и 59 - на занятие должностей государственной службы специалистов по вопросам реформ, именно столько желающих попасть на должности государственной службы прошли тестирование в Центре оценки кандидатов на занятие должностей государственной службы. Кандидаты на занятие должностей государственной службы категории «А" проходили тестирование на знание общего законодательства, на абстрактное мышление, а также проверку уровня владения иностранным языком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 марта состоялось тестирование 8 кандидатов на должность председателя Государственной налоговой службы; 30 марта - на должность председателя Государственной аудиторской службы (5 человек); 31 марта - на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры (8 человек).

Cеред кандидатов на должности категории «А» было 18 мужчин и 3 женщины.

Как сообщается, кандидаты на должности государственной службы специалистов по вопросам реформ (категория «Б») проходили тестирование на знание общего законодательства, на абстрактное и вербальное мышление. Гендерное распределение было следующим: 46 мужчин и 13 женщин.

Так, 30 марта - оценивание проходили кандидаты от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (14 человек); 31 марта - представители Министерства по делам ветеранов (24 человека) и Министерства цифровой трансформации (21 человек).

В НАГС отмечают, что тестирование - это лишь один из этапов конкурсной процедуры. Ведь по решению конкурсной комиссии участники еще могут проходить решения ситуационных задач. На кандидатов, которые успешно прошли тестирование, ждут собеседования. Для категории «А» это - собеседование с комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, а затем - с субъектом назначения. Специалисты по вопросам реформ проходят собеседование с конкурсной комиссией государственного органа, после чего финалисты - с руководителем государственного органа.

Как сообщалось, 17 марта Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) начало первые конкурсы на должности государственной службы категории «А».

С началом карантина 91 госслужащий категории «А», а также десятки тысяч служащих других категорий были назначены на должности по упрощенной системе, по результатам собеседований на условиях контракта.

6 марта 2021 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении конкурсов на занятие должностей госслужбы и другим вопросам госслужбы» (№ 1285).

Поэтому все государственные служащие, назначенные в течение действия карантинных ограничений, должны пройти конкурсный отбор, чтобы подтвердить свой профессионализм и компетентность.

Председателем Государственной налоговой службы на период карантина был назначен Алексей Любченко. Соответствующее решение Кабмин принял в апреле 2020 года.