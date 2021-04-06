Морпорты Украины за I кв.-2021 сократили грузоперевалку на 20,5%

Морские порты Украины в январе-марте 2021 года обработали 32,6 млн тонн грузов, что на 20,5% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как отмечается в сообщении на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ) во вторник, больше всего портами было обработано руды и зерновых грузов - 9 млн тонн (-12,1%) и 8,6 млн тонн (-36,9%) соответственно. Вместе с тем перевалка нефти за три месяца этого года выросла на 21,1% и составила 619 тыс. тонн.

По итогам отчетного периода перевалка экспортных грузов составила 25,3 млн тонн (-20,1% к аналогичному периоду 2020), импортных - 4,9 млн тонн (- 19,9%), транзитных - 2,1 млн тонн ( -25,1%), каботажных - 233,8 тыс. тонн (-35,1%).

Перевалка контейнеров в первом квартале 2021 года составила 253 170 TEU, что на 4,6% меньше показателей аналогичного периода годом ранее.

Как сообщалось, морские порты Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов. В 2019 году морские порты обработали ровно 160 млн тонн.

И.о. главы АМПУ Александр Голодницкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщал, что в 2021 году АМПУ надеется выйти на грузооборот морских портов 2019 года - 160 млн тонн.