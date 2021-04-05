Кабмин изменил порядок выделения средств из фонда регионального развития

Кабинет Министров внес изменения в порядок выделения средств из Государственного фонда регионального развития, которыми определил минимальную стоимость для реализации проектов в размере 10 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

"Сегодня Правительство по инициативе Минрегиона внесло изменения в постановление КМУ №196 "Некоторые вопросы Государственного фонда регионального развития". Нововведения касаются порядка подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что нижняя граница для новых проектов, которые могут финансироваться за счет ГФРР, будет составлять не ниже 10 млн грн. Изменились также временные рамки для отбора программ и проектов, которые будут финансировать за счет ГФРР. Конечным сроком для отбора программ и проектов определено 1 августа. И это значит, что именно к этой дате Минрегион совместно с регионами сформирует списки проектов, которые будут финансироваться в следующем, 2022 году.

Кроме того, увеличен до 5 лет срок реализации крупных проектов стоимостью более 100 млн грн. Ранее этот срок составлял 3-4 года. Теперь Минрегион совместно с региональными властями будет согласовывать технические задания, по которым объявляется конкурсный отбор для проектов ГФРР. Это обеспечит концентрацию ресурсов на четких приоритетах, которые будут соответствовать региональным стратегиям развития.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов отметил, что финансироваться из Государственного фонда регионального развития смогут крупные проекты, реализация которых будет иметь наибольший эффект для развития регионов.

"Важно, что принятые Правительством изменения актуализируют ряд положений в соответствии с Государственной стратегии регионального развития на 2020-2027 годы, а также синхронизируют отбор проектов ГФРР с региональными стратегиями развития", - отметил Чернышов.

Как сообщалось, в Государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 4,5 млрд грн в Государственный фонд регионального развития.