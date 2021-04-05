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Меньше $1 млрд. Украинский рынок слияний и поглощений обвалился на 62%
16:56 05.04.2021 |
В 2020 году в Украине объявлено 69 сделок по поглощению и слиянию компаний (M&A). Это на 15% меньше, чем в 2019 году и соответствует уровню 2017 года, говорится в исследовании "M&A Radar 2020: Україна" от KPMG.
Общая стоимость договоров упала на 62% и составила $925 млн.
Внутриукраинские M&A составили 62% всех соглашений, их стоимость - $514 млн (-39%).
Внутриукраинские M&A составили 62% всех соглашений, их стоимость - $514 млн (-39%).
"Средняя стоимость сделки упала до $28 млн. Это связано с нежеланием некоторых инвесторов вкладывать капитал во время пандемии, неспособностью некоторых компаний привлекать финансирование в течение этого периода и тем, что финансово стабильные продавцы откладывали сделки. О нежелании инвесторов вкладывать капитал свидетельствует небольшое количество сделок, стоимость которых превышала $100 млн", - заявили в KPMG.
Почти 60% всех сделок касались четырех отраслей: недвижимость и строительство, сельское хозяйство, инновации и технологии, нефть и газ. На них пришлось 80% всех расходов на рынке.
Почти две трети всех сделок объявили во второй половине 2020-го. Лето 2020-го стало самым активным с 2014 года по количеству объявленных сделок (26). "В разгаре" рынок был в IV квартале.
"Отчасти это было связано с ослаблением локдауна, частично - с оптимизмом в связи с объявлением о подписании соглашения "стенд-бай" с МВФ", - говорится в исследовании.
Самой крупной сделкой по слиянию в KPMG назвали покупку DP World (ОАЭ) 51% акций контейнерного терминала ТИС за $151 млн. В топе также покупка Dragon Capital компании Еврожилстрой ($100 млн) и покупка Епицентр-К компании Хмельницьк-агро ($100 млн).
В KPMG ожидают, что рынок M&A начнет расти во втором полугодии 2021-го. Это зависит от сроков окончания пандемии и возобновления деловой активности.
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