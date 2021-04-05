Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в III кв.-2021 на 1,5 млрд грн

Согласно данным на сайте Минфина, как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах, а в четвертом этот показатель прогнозируется на уровне 119,97 млрд грн, что почти соответствует мартовским ожиданиям.
В целом выплаты по госдолгу в 2021 году должны составить 599,06 млрд грн, указано в материалах министерства.
В то же время Минфин на 29,15 млрд грн увеличил прогнозные выплаты по госдолгу в 2022 году - до 338,9 млрд грн.
Как указало министерство, за месяц повышены прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу во втором квартале - на 2,8 млрд грн, до 145,7 млрд грн, в третьем квартале - на 1,65 млрд грн, до 79,8 млрд грн, а также в четвертом квартале 2021 года - на 1,23 млрд грн, до 103,5 млрд грн. В целом выплаты по внутреннему долгу в этом году ожидаются на уровне 435,1 млрд грн, свидетельствуют апрельские данные Минфина.
При этом прогнозные выплаты по внешнему долгу в 2021 году ожидаются на уровне 160,5 млрд грн, что на 3,4 млрд грн ниже мартовских ожиданий, наибольшая сумма запланирована на июль-сентябрь-2021 - почти 89,3 млрд грн.
Как сообщалось, совокупный государственный долг Украины в феврале 2021 года увеличился на 0,74% в долларах США до $91,41 млрд и снизился на 0,21% в гривне - до 2,552 трлн грн.