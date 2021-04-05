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Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины достиг 7,5 млрд гривен
13:35 05.04.2021 |
Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-март 2021 года составили 116,6 млрд гривен, расходы - 124,1 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 7,5 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 41,8 млрд гривен. Собственные средства составили 74,8,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 7,3 млрд гривен.
Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.
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