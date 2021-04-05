Рынок новых коммерческих авто в Украине за март вырос вдвое, в I кв. – на треть

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (включая большегрузные) в Украине в марте выросли вдвое по сравнению с тем же месяцем 2020 года – до 1,155 тыс. ед., а в целом за январь-март зарегистрировано 2,82 тыс. автомобилей, или почти на треть больше, чем за первый квартал прошлого года, сообщает "Укравтопром".

Согласно сообщению пресс-служба на сайте ассоциации, мартовский результат стал лучшим с начала текущего года - в январе было зарегистрировано 901 ед., а в феврале 765 новых коммерческих авто.

В то же время, как сообщалось, в марте 2020 года спрос на коммерческую автотехнику сократился на 41% по сравнению с мартом-2019 – до 568 ед., поскольку после введения в стране карантина (с 12 марта – ИФ) по 27 марта сервисные центры МВД не регистрировали новые коммерческие авто.

Согласно сообщению, в марте текущего года (как и годом ранее) лучший результат месяца продемонстрировала французская Renault, которая нарастила продажи на 17% - до 143 авто.

Fiat сохранил второе место, прибавив в продажах 27% - до 136 машин. На третьем месте марка Peugeot – 119 авто и рост в 2,2 раза.

Четвертый результат, как и в марте-2020 у Ford, регистрации автомобилей этой марки выросли почти в 1,6 раза - до 92 шт.

Замыкает ТОП-5 рынка марта белорусский МАЗ (в марте-2020 откатившийся на 8 место), увеличивший продажи вчетверо – до 87 грузовиков.

Существенно нарастили регистрации к марту-2020 Citroen (в 2,3 раза – до 78 ед.), MAN (втрое, до 53 ед.), Scania (в 2,5 раза, до 42 ед.).

Продолжают наращивать регистрации китайские марки: HOWO – до 31 ед. против одного в марте-2020, JAC – 16 против 4-х, Dong Feng – 16 ед. против ни одного.

Ассоциация также приводит статистику продаж автобусов (включая микро-) в марте, которая демонстрирует противоположную динамику: они сократились на 63,3% к марту -2020 и на 11,7% к февралю-2021 – до 106 ед. прежде всего за счет сокращения регистраций лидирующей марки Citroen на 64,4% - до 53 ед.

Вторую позицию занимает Ford (15 ед. против 12 в марте-2020), третью – Hyundai (8 ед. против 4), на четвертом – украинский "Эталон" (5 ед.). В рейтинге отсутствуют украинские "Богдан" и ЗАЗ, а автобусов Ataman зарегистрировано только 3 ед.

Продолжают регистрироваться и российские марки – ПАЗ (5 ед.), УАЗ (5 ед.).

Как сообщалось, по итогам 2020 года первичные регистрации коммерческих автомобилей сократились на 6% по сравнению с 2019 годом – до 11,6 тыс. ед., по автобусам ассоциация статистику за год не обнародовала.