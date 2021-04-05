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Кабмин создал Национальный фонд инвестиций
08:36 05.04.2021 |
Кабинет Министров Украины принял решение о создании "Национального фонда инвестиций" для поддержки масштабных и социально значимых инвестиционных проектов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"По поручению Президента Украины, правительство создало государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд") и утвердило его устав. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 31 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью деятельности "Нацинвестфонда" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развитие международного экономического сотрудничества и рост конкурентоспособности Украины.
Согласно информации пресс-службы министерства, в соответствии с утвержденным Уставом, предметом деятельности предприятия является: привлечение и концентрация финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов; финансирование и реализация приоритетных инвестиционных проектов; привлечение инвестиций; подготовка инвестиционных и других проектов; управление объектами собственности в соответствии с законом; образование инвестиционных фондов, участие в инвестиционных фондах; участие в совместной деятельности; участие в социально значимых проектах.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров принять меры по созданию Национального фонда инвестиций. Об этом говорится в опубликованном на сайте Президента указе № 103/2021 от 9 марта.
29 марта под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось онлайн-совещание по созданию Национального фонда инвестиций, во исполнение указа Президента Украины.
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