Финансовые новости
- |
- 03.04.21
- |
- 01:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк зафиксировал отток инвестиций из Украины впервые за последние пять лет
23:24 02.04.2021 |
В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком на $5,86 млрд в 2019 году.
Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), таким образом отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Украины зафиксирован впервые с 2015 года, когда он составил $458 млн, передает FinClub.
В частности, в первом квартале 2020 года НБУ зафиксировал чистый отток ПИИ в $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестируемых доходов реального сектора, которое по предварительной методологии составило $540 млн.
Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в прошлом году составил $4,6 млрд (в 2019 году чистый приток составил $10,1 млрд) и был обусловлен преимущественно операциями частного сектора.
По данным НБУ, в 2016 году приток ПИИ составил $3,81 млрд, в 2017 году - $3,69 млрд, в 2018 году - $4,45 млрд, в 2019 году - $5,86 млрд.
Наиболее успешным в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год, когда инвесторы вложили в экономику Украины $10,8 млрд.
С июня 2020 функции публикации данных по ПИИ окончательно переданы из Государственной службы статистики в Нацбанк.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что не так с «партийной реформой» в Украине: взгляд Венецианской комиссии
|В Белом доме раскрыли подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским
|Суд во Франции в решении о последствиях аннексии применил российскую терминологию по Крыму
|Виталий Портников: Украина возвращается в реальность новых и старых угроз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк зафиксировал отток инвестиций из Украины впервые за последние пять лет
|Кабмин не собирается «выселять» министерства в регионы - Немчинов
|АРМА огласила конкурс на управителя нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление»
|Что не так с «партийной реформой» в Украине: взгляд Венецианской комиссии
|В АРМА заявили, что сотрудникам агентства подозрений не объявляли
|Остановка поставок «Роснефти» в апреле рисует дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т.
Это интересно
|Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS
|Массовые электромобили начнут приносить прибыль только при цене батарей $60 за 1 кВт‧ч
|428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol
|Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
|Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR
|На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G
|Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback