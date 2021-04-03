Нацбанк зафиксировал отток инвестиций из Украины впервые за последние пять лет

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком на $5,86 млрд в 2019 году.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), таким образом отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Украины зафиксирован впервые с 2015 года, когда он составил $458 млн, передает FinClub.

В частности, в первом квартале 2020 года НБУ зафиксировал чистый отток ПИИ в $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестируемых доходов реального сектора, которое по предварительной методологии составило $540 млн.

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в прошлом году составил $4,6 млрд (в 2019 году чистый приток составил $10,1 млрд) и был обусловлен преимущественно операциями частного сектора.

По данным НБУ, в 2016 году приток ПИИ составил $3,81 млрд, в 2017 году - $3,69 млрд, в 2018 году - $4,45 млрд, в 2019 году - $5,86 млрд.

Наиболее успешным в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год, когда инвесторы вложили в экономику Украины $10,8 млрд.

С июня 2020 функции публикации данных по ПИИ окончательно переданы из Государственной службы статистики в Нацбанк.