Финансовые новости
- |
- 03.04.21
- |
- 01:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин не собирается «выселять» министерства в регионы - Немчинов
В рамках деконцентрации органов исполнительной власти в регионах будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже имеются в Киеве.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в комментарии корреспонденту Укринформа.
«Можем говорить о том, что, например, новосозданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены изначально в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с внедрением их на государственную службу, эффективного управления», - сказал Немчинов.
По его словам, чтобы начать это, надо, чтобы Верховная Рада приняла наработанный правительством законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров. «Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предполагаем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение», - добавил министр.
Немчинов отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта «Эффективное управление» программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского, которая является одним из основных документов вместе с программой политической партии «Слуга народа» для программы деятельности КМУ. «Соответственно, во исполнение этого мы разработали концепцию, которую представили экспертной среде», - сказал Немчинов.
Как сообщал Укринформ, в понедельник в ходе заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления была обсуждена деконцентрация органов исполнительной власти, которая даст возможность равному развитию регионов; приближения процесса формирования и реализации политик к людям; уменьшения нагрузки на Киев; создания новых рабочих мест в регионах, улучшения возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции; стимулирования экономического развития регионов; ускорения процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшения роли чиновников в жизни человека.
Министр КМУ 22 марта заявил, что правительство подготовило и в ближайшее время обсудит с экспертами концепцию деконцентрации полномочий центральных органов исполнительной власти.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что не так с «партийной реформой» в Украине: взгляд Венецианской комиссии
|В Белом доме раскрыли подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским
|Суд во Франции в решении о последствиях аннексии применил российскую терминологию по Крыму
|Виталий Портников: Украина возвращается в реальность новых и старых угроз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк зафиксировал отток инвестиций из Украины впервые за последние пять лет
|Кабмин не собирается «выселять» министерства в регионы - Немчинов
|АРМА огласила конкурс на управителя нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление»
|Что не так с «партийной реформой» в Украине: взгляд Венецианской комиссии
|В АРМА заявили, что сотрудникам агентства подозрений не объявляли
|Остановка поставок «Роснефти» в апреле рисует дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т.
Это интересно
|Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS
|Массовые электромобили начнут приносить прибыль только при цене батарей $60 за 1 кВт‧ч
|428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol
|Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
|Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR
|На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G
|Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback