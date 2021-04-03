Кабмин не собирается «выселять» министерства в регионы - Немчинов

В рамках деконцентрации органов исполнительной власти в регионах будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже имеются в Киеве.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в комментарии корреспонденту Укринформа.

«Можем говорить о том, что, например, новосозданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены изначально в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с внедрением их на государственную службу, эффективного управления», - сказал Немчинов.

По его словам, чтобы начать это, надо, чтобы Верховная Рада приняла наработанный правительством законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров. «Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предполагаем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение», - добавил министр.

Немчинов отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта «Эффективное управление» программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского, которая является одним из основных документов вместе с программой политической партии «Слуга народа» для программы деятельности КМУ. «Соответственно, во исполнение этого мы разработали концепцию, которую представили экспертной среде», - сказал Немчинов.

Как сообщал Укринформ, в понедельник в ходе заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления была обсуждена деконцентрация органов исполнительной власти, которая даст возможность равному развитию регионов; приближения процесса формирования и реализации политик к людям; уменьшения нагрузки на Киев; создания новых рабочих мест в регионах, улучшения возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции; стимулирования экономического развития регионов; ускорения процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшения роли чиновников в жизни человека.

Министр КМУ 22 марта заявил, что правительство подготовило и в ближайшее время обсудит с экспертами концепцию деконцентрации полномочий центральных органов исполнительной власти.