АРМА огласила конкурс на управителя нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление»

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявила конкурс на управителя нефтепродуктопроводом "Самара - Западное направление" ("ПрикарпатЗападтранс"), который связан с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил замглавы АРМА Владимир Павленко.

"Мы объявили конкурс на прошлой неделе. На управителя. Дали две недели на подачу документов. Через неделю мы будем анализировать эти документы и смотреть, кого отбирать управителем", - сказал он.

По его словам, инвентаризация актива прошла нормально, сопротивления не было и все было корректно.

"Осмотрели - актив есть, он не разворован", - добавил Павленко.

Как сообщали Українські Новини, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение вернуть в государственную собственность участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Также сообщалось, что АРМА начало процесс инвентаризации нефтепродуктопровода и поиска управляющего активами.