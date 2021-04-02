Финансовые новости
- |
- 02.04.21
- |
- 23:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
АРМА огласила конкурс на управителя нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление»
23:14 02.04.2021 |
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявила конкурс на управителя нефтепродуктопроводом "Самара - Западное направление" ("ПрикарпатЗападтранс"), который связан с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком ("Оппозиционная платформа - За жизнь").
Об этом в интервью Українським Новинам сообщил замглавы АРМА Владимир Павленко.
"Мы объявили конкурс на прошлой неделе. На управителя. Дали две недели на подачу документов. Через неделю мы будем анализировать эти документы и смотреть, кого отбирать управителем", - сказал он.
По его словам, инвентаризация актива прошла нормально, сопротивления не было и все было корректно.
"Осмотрели - актив есть, он не разворован", - добавил Павленко.
Как сообщали Українські Новини, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение вернуть в государственную собственность участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
Также сообщалось, что АРМА начало процесс инвентаризации нефтепродуктопровода и поиска управляющего активами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Белом доме раскрыли подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским
|Суд во Франции в решении о последствиях аннексии применил российскую терминологию по Крыму
|Виталий Портников: Украина возвращается в реальность новых и старых угроз
|C 1 августа в Украине могут изменить порядок предоставления больничных
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин не собирается «выселять» министерства в регионы - Немчинов
|АРМА огласила конкурс на управителя нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление»
|Что не так с «партийной реформой» в Украине: взгляд Венецианской комиссии
|В АРМА заявили, что сотрудникам агентства подозрений не объявляли
|Остановка поставок «Роснефти» в апреле рисует дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т.
|Украина за 3 мес. увеличила потребление газа на 7,3% - ОГТСУ
Это интересно
|428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol
|Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
|Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR
|На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G
|Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback
|Учёные из США предложили новый источник одиночных фотонов для квантовой криптографии, кубитов и не только
|YASNO: количество электрокаров в Украине за три года выросло в 4 раза – до 26 тысяч