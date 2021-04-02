Финансовые новости
- |
- 02.04.21
- |
- 23:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В АРМА заявили, что сотрудникам агентства подозрений не объявляли
Правоохранители не объявляли подозрений сотрудникам Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по делу о завладении 400 тысяч долларов.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко.
«Нет, подозрений не было. Это были просто обыски. Мы все предоставили сами, все документы», - сказал Павленко.
По его словам, во время обысков, проведенных 1 апреля, правоохранители описали множество документов, не относящихся к делу, по которому проводились следственные действия. Он заявил, что часть документов забрали, не обосновывая оснований для изъятия.
«Я не могу сказать названия, это тайна следствия. Но скажу так, что забрали документы по многим хорошо известным активам», - прокомментировал Павленко.
Он отметил, что работа агентства с этими активами на сегодняшний день заблокирована. По словам Павленко, у прокуратуры есть три дня, чтобы подать в суд и арестовать изъятые документы как вещественные доказательства. Если суд откажет в аресте, документы должны быть возвращены в АРМА.
Также Павленко сообщил, что ранее сотрудники АРМА получали угрозы, связанные с этим делом. «Речь шла о давлении не от правоохранительных органов, а от, так сказать, маргинальных лиц», - добавил он.
По словам Павленко, ему не известно, нашли ли лиц, угрожавшим сотрудникам нацагентства.
Как сообщалось, ранее в АРМА заявили, что не принимали незаконные решения относительно возврата физическому лицу арестованных средств.
1 апреля в центральном аппарате АРМА и по месту жительства некоторых сотрудников прошли обыски. Государственное бюро расследований сообщило, что следственные действия были проведены по делу мошеннического завладения 400 тыс. долларов, тогда как в АРМА заявили о связи обысков с заявлениями о давлении на сотрудников агентства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Белом доме раскрыли подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским
|Суд во Франции в решении о последствиях аннексии применил российскую терминологию по Крыму
|Виталий Портников: Украина возвращается в реальность новых и старых угроз
|C 1 августа в Украине могут изменить порядок предоставления больничных
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин не собирается «выселять» министерства в регионы - Немчинов
|АРМА огласила конкурс на управителя нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление»
|Что не так с «партийной реформой» в Украине: взгляд Венецианской комиссии
|В АРМА заявили, что сотрудникам агентства подозрений не объявляли
|Остановка поставок «Роснефти» в апреле рисует дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т.
|Украина за 3 мес. увеличила потребление газа на 7,3% - ОГТСУ
Это интересно
|428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol
|Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
|Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR
|На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G
|Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback
|Учёные из США предложили новый источник одиночных фотонов для квантовой криптографии, кубитов и не только
|YASNO: количество электрокаров в Украине за три года выросло в 4 раза – до 26 тысяч