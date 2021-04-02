В АРМА заявили, что сотрудникам агентства подозрений не объявляли

Правоохранители не объявляли подозрений сотрудникам Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по делу о завладении 400 тысяч долларов.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко.

«Нет, подозрений не было. Это были просто обыски. Мы все предоставили сами, все документы», - сказал Павленко.

По его словам, во время обысков, проведенных 1 апреля, правоохранители описали множество документов, не относящихся к делу, по которому проводились следственные действия. Он заявил, что часть документов забрали, не обосновывая оснований для изъятия.

«Я не могу сказать названия, это тайна следствия. Но скажу так, что забрали документы по многим хорошо известным активам», - прокомментировал Павленко.

Он отметил, что работа агентства с этими активами на сегодняшний день заблокирована. По словам Павленко, у прокуратуры есть три дня, чтобы подать в суд и арестовать изъятые документы как вещественные доказательства. Если суд откажет в аресте, документы должны быть возвращены в АРМА.

Также Павленко сообщил, что ранее сотрудники АРМА получали угрозы, связанные с этим делом. «Речь шла о давлении не от правоохранительных органов, а от, так сказать, маргинальных лиц», - добавил он.

По словам Павленко, ему не известно, нашли ли лиц, угрожавшим сотрудникам нацагентства.

Как сообщалось, ранее в АРМА заявили, что не принимали незаконные решения относительно возврата физическому лицу арестованных средств.

1 апреля в центральном аппарате АРМА и по месту жительства некоторых сотрудников прошли обыски. Государственное бюро расследований сообщило, что следственные действия были проведены по делу мошеннического завладения 400 тыс. долларов, тогда как в АРМА заявили о связи обысков с заявлениями о давлении на сотрудников агентства.