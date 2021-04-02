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Украина за 3 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 30%
17:36 02.04.2021 |
Металлургические предприятия Украины в январе-марте текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов, по предварительным данным, на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $2,67 млрд.
Согласно обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), в марте поступления от экспорта черных металлов составляли $1,16 млрд.
При этом Украина в январе-марте-2021 сократила импорт аналогичной продукции на 4,5% - до $214,2 млн. В марте этот показатель составлял $92,68 млн.
Кроме того, Украина за 3 мес.-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 10,7% - до $229,46 млн. В марте их экспорт составил $90,79 млн. За этот период импорт металлоизделий увеличился на 7,7% - до $207,94 млн. В марте их ввезено на $82,66 млн.
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до $1 млрд 39,742 млн.
Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.
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