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Рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего
17:33 02.04.2021 |
Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 48,935 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале - 36,848 млрд долларов, долговые инструменты 12,087 млрд долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 14,958 млрд долларов. На втором месте - Нидерланды (10,005 млрд долларов), на третьем - Великобритания (2,953 млрд долларов).
Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 1,028 млрд долларов: Россия находится на девятом месте, опережая Польшу (837 млн долларов) и США (710 млн долларов).
На страны ЕС приходится две трети инвестиций (34,979 млрд долларов).
Напомним, по данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов.
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