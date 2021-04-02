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Остатки средств на едином казначейском счете на начало апреля увеличились до 30,1 млрд грн, за месяц увеличившись на 0,36%
08:18 02.04.2021 |
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госказначейства.
"30 144,5 млн грн на едином казначейском счету по состоянию на 01.04.2021", - сообщили в Госказначействе.
На начало марта на ЕКС было 30,04 млрд грн. Таким образом, за месяц остатки средств на едином казначейском счете выросли на 107,4 млн грн, или 0,36%. Остатки на ЕКС на начало апреля - самые большие с начала года.
В то же время, если сравнить объем остатков с цифрой на начало апреля 2020 года, то сумма больше на 19,63 млрд грн.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составил 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля, максимальный - 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.
Добавим, Единый казначейский счет - это корреспондентский счет Государственного казначейства Украины, открытый в Национальном банке Украины, на котором аккумулируются средства налогоплательщиков, распорядителей бюджетных средств и других клиентов. Проще говоря, остатки на ЕКС - это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.
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