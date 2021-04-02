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Налоговая перевыполнила план поступлений в I квартале на 7,6 миллиарда
08:12 02.04.2021 |
Государственная налоговая служба в январе-марте 2021 года обеспечила поступлений в бюджет в размере 121,1 млрд грн, что на 7,6 млрд грн больше запланированного.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"Налоговая служба продолжает борьбу с теневой экономикой и развитие современной модели взаимодействия с налогоплательщиками по принципу справедливости, равенства, прозрачности и удобства процессов в сфере налогообложения. Поступления в бюджет превышают определенные индикативы и сохраняют положительную тенденцию роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В ГНС отмечают, что на март 2021 года индикатив стоял в 54,7 млрд грн, а фактически поступления составили 57,7 млрд грн, то есть перевыполнение составляло 3 млрд грн.
На январь-март 2021 года индикатив стоял в 121,1 млрд грн, фактически поступления составили 128,7 млрд грн, а перевыполнение составило млрд грн, в прошлом году плюс 17,9 млрд грн, или 16,1 проц.
Возмещение НДС в январе-марте составляет 37,5 млрд грн.
Как сообщал Укринформ, по итогам 2020 года удалось достичь перевыполнения доходной части бюджета на 54 млрд гривень.
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