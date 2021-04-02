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Крупный бизнес за I квартал уплатил около ₴50 миллиардов налогов
08:06 02.04.2021 |
В течение января-марта 2021 года плательщики Центрального межрегионального управления обеспечили поступления в государственный бюджет в сумме 49,5 млрд гривень.
Об этом рассказал начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Николай Чмерук, сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-службу управления.
По словам Чмерука, в госбюджет, в частности, поступили: налог на добавленную стоимость - 26,9 млрд грн, налог на прибыль - 10,1 млрд грн и акцизный налог - 4,8 млрд гривень.
В Центральном управлении по работе с крупными плательщиками отметили, что поступления в государственный бюджет акцизного налога по сравнению с январем-мартом 2020 года выросли на 592 млн грн, или на 13,9%, налога на добавленную стоимость - на 2,8 млрд грн, или на 11,7%.
Также по сравнению с прошлым годом увеличились поступления части чистой прибыли государственных предприятий - на 18%, или на 154 млн грн. Итоговый показатель за 3 месяца по этой статье превысил 1 млрд грн.
Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Центральным управлением, по результатам января-марта 2021 года составляла почти 29% всех налоговых платежей в госбюджет по Украине. В том числе налог на прибыль - 33,1%, налог на добавленную стоимость - 35,3%, акцизный налог - 32,7%.
Как сообщал Укринформ, за январь-февраль 2021 года крупные плательщики налогов, которые обслуживаются в Центральном межрегиональном управлении ГНС, направили в государственный бюджет 26,6 млрд гривень.
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