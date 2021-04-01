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Продажи новых легковых авто в марте подскочили на 45%
23:44 01.04.2021 |
Украинский рынок новых легковых автомобилей закончил март 2021 года с результатом чуть более 9 тыс. реализованных и зарегистрированных авто. Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин увеличились на 45%.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".
Относительно предыдущего месяца спрос на новые автомобили в Украине увеличился почти на 43%.
Ведущую позицию на рынке, как и в прошлом году, сохранила за собой марка Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1 256 украинских регистрационных номеров. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Renault увеличились на 3%.
На втором месте Toyota - 1171 авто этой марки пополнили украинский автопарк. Свой мартовский результат Toyota улучшила на 77%.
Третью строчку рейтинга заняла KIA, автомобили которой купили 646 покупателей, что на 12% больше, чем в прошлом году.
Четвертая позиция у Skoda - 627 авто, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом 2020 года.
Завершает пятерку лидеров месяца с более чем 4-кратным ростом продаж - Volkswagen, в зачете которого 525 машин.
Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 644 покупателя.
Всего в первом квартале 2021 года в Украине свою первую регистрацию прошли 21,1 тыс. новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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