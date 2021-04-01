Продажи новых легковых авто в марте подскочили на 45%

Украинский рынок новых легковых автомобилей закончил март 2021 года с результатом чуть более 9 тыс. реализованных и зарегистрированных авто. Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин увеличились на 45%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Относительно предыдущего месяца спрос на новые автомобили в Украине увеличился почти на 43%.

Ведущую позицию на рынке, как и в прошлом году, сохранила за собой марка Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1 256 украинских регистрационных номеров. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Renault увеличились на 3%.

На втором месте Toyota - 1171 авто этой марки пополнили украинский автопарк. Свой мартовский результат Toyota улучшила на 77%.

Третью строчку рейтинга заняла KIA, автомобили которой купили 646 покупателей, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Четвертая позиция у Skoda - 627 авто, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом 2020 года.

Завершает пятерку лидеров месяца с более чем 4-кратным ростом продаж - Volkswagen, в зачете которого 525 машин.

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 644 покупателя.

Всего в первом квартале 2021 года в Украине свою первую регистрацию прошли 21,1 тыс. новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.