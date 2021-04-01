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Бизнес впервые с февраля 2020 года позитивно оценил свои перспективы – индекс ожиданий НБУ
18:29 01.04.2021 |
Индекс ожиданий деловой активности впервые с февраля 2020 года превысил нейтральный уровень и составил 51,4 пункта по итогам марта 2021 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Превышение нейтрального уровня в 50 пунктов зафиксировано в большинстве секторальных индексов: промышленности, торговле и сфере услуг.
Промышленные предприятий второй месяц подряд позитивно оценивают свои экономические перспективы. Рост индекса составил 2 п.п. до 52,3 пункта в марте.
Опрошенные компании повысили ожидания относительно объемов производства своей продукции (рост показателя до 57,8 пункта с 52,7 в феврале) и новых заказов (+8,2 п.п до 61,5). Также предприятия ожидают роста цен на сырье и материалы и собственную продукцию. Компании еще не готовы нанимать новых рабочих: ожидания относительно численности персонала находятся ниже нейтрального уровня (49,1 пункт).
В торговле индекс ожиданий пересек нейтральную отметку впервые за последние пять месяцев и вырос до уровня 52,2 пункта. Торговые компании ожидают увеличения товарооборота (+7,7 п.п. до 58,7) и объемов закупки товаров для продажи (+3,4 до 53,1).
Как и в промышленности, торговые предприятия еще не готовы нанимать новых рабочих.
В сфере услуг индекс ожиданий превысил нейтральный уровень впервые с сентября 2020 года и составил 51,4 пункта (49 в феврале).
Компании сектора услуг позитивно оценивают рост объемов предоставляемых сервисов (+5,3 п.п. до 53,7), и увеличение числа будущих заказов (+3,1 п.п. до 55,6), указывают на увеличение заказов в процессе выполнения. Ожидания относительно занятости находятся на нейтральном уровне (50 пунктов).
В строительстве ожидания компаний несколько повысились, но все еще находятся ниже нейтрального уровня: 40,6 пунктов в марте по сравнению с 35,3 пункта в феврале. Несмотря на общие пессимистические настроения предприятия отрасли несколько улучшили ожидания роста объемов строительства (+17,8 п.п. до 40), объемов закупки сырья и материалов (+7,2 п.п до 35), а также доступности подрядчиков (+10,4 п.п до 55).
Строительные компании ожидают роста на продукцию собственного производства и роста цен продукции поставщиков. Большинство опрошенных строительных предприятий намерены и в дальнейшем сокращать численность персонала.
НБУ проводил ежемесячный опрос в период 3-24 марта. Было опрошено 269 предприятий.
Нацбанк отдельно указал, что опрос большинства предприятий проводился до введения карантинных ограничений в "красных зонах" во второй половине марта.
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