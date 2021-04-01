Обыски в АРМА связаны с заявлениями о давлении на сотрудников агентства - источник

Обыски в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), связаны с заявлениями о давлении на сотрудников агентства.

Об этом Укринформу стало известно от источников в АРМА.

"Визит правоохранителей связан с заявлениями о давлении и происходит именно в рамках того дела, из-за которого это давление имело место", - сообщили источники.

Также подтвердилась информация об обысках по месту жительства некоторых сотрудников АРМА.

Как сообщалось, в АРМА и по месту жительства сотрудников агентства проводятся обыски.

В феврале в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявили о систематическом давлении на сотрудников в форме запугиваний, прямых угроз и дискредитационных акций.

8 января Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, обратилось в правоохранительные органы относительно действий неустановленных лиц, которые от имени руководства агентства вели якобы служебное общение с региональными подразделениями.