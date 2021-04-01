Товарооборот Украины в І кв. вырос на 12% – таможня

Товарооборот Украины в январе-марте по сравнению с с аналогичным периодом 2020 года вырос на 12,13% – до $28,83 млрд, при этом экспорт возрос на 12,03% – до $13,75 млрд, импорт – на 12,23%, до $15,08 млрд.

Согласно данным Государственной таможенной службы, дефицит внешней торговли в первом квартале составил $1,33 млрд, что на 14,34% меньше по сравнению с январем-мартом 2020 года.

"Украинская экономика возобновляется. Первый квартал этого года показал рост товарооборота по сравнению с первым кварталом прошлого года на 12,13%", – прокомментировал замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка в Facebook в четверг.

Он добавил, что экспорт растет каждый месяц: в марте по сравнению с февралем экспорт вырос на 15,6% - до $5,27 млрд.

"Но импорт тоже растет. Не только из-за роста стоимости топлива. Больше становится импорта потребительских промышленных (группы 84,85, 90) товаров. И главное – больше автомобилей (87 группа)", – отметил торгпред, пояснив такую статистику ростом потребительской активности.

По его словам, рост экспорта в ЕС в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого составил $17,9 млрд.

"Экспорт в Китай и дальше растет огромными темпами: в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом-2020 рост на 55,3%", – подчеркнул Тарас Качка.

"И с Китаем, и с ЕС сокращаем негативное сальдо", – добавил он.

В то же время при росте товарооборота с Польшей на 16% импорт и экспорт находятся в паритете, указал торговый представитель Украины.

"Главная движущая сила экспорта – это руда и черные металлы, на которые растут и цены, и спрос. И эта тенденция сохранится", – написал Качка.

Он также отметил рост экспорта мебели на 50% - до$247,4 млн в январе-марте 2021 года к первому кварталу-2020. "При этом баланс торговли этими товарами положительный - положительное сальдо составляет $132,7 млн", – добавил торгпред.