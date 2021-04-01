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В Украине изменены условия выхода на пенсию
09:12 01.04.2021 |
С 1 апреля 2021 Пенсионный фонд увеличит пенсионный возраст для женщин, а также изменит требования к трудовому стажу для всех пенсионеров. Поэтому некоторые украинцы уйдут на отдых позже, чем ожидалось.
Новые изменения регулируются со статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», согласно которому лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет при наличии необходимого страхового стажа.
До 1 апреля возраст выхода на пенсию для украинок составлял 59 лет и 6 месяцев, однако с 1 апреля пенсионный возраст для женщин поднимется к 60 годам и сравняется с условиями для мужчин.
Однако украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,6 лет, как и ранее. Остальным женщинам придется ждать до 60 лет.
Также изменятся требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Продолжительность страхового стажа определяется на момент достижения пенсионного возраста.
В Украине постепенно повышаются требования к страховому стажу. В 2020 году для выхода на пенсию нужно было отработать 27 лет. А к 2028 году украинцам потребуется 38 лет официального трудоустройства.
Если страхового стажа не хватает на момент достижения 60 лет, его можно докупить. Один год стажа обойдется в 31 680 гривень (до апреля 2021 эта сумма составляла 24 937 гривень).
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