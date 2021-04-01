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Всемирный банк дал прогноз уровня бедности в Украине: реформы помогут его сократить
08:08 01.04.2021 |
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение уровня бедности в Украине в 2021 году. Об этом говорится в новом экономическом обзоре Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии, передает УНН.
Так, согласно прогнозу ВБ, ожидается, что уровень бедности (верхний уровень бедности среднего уровня дохода), основанный на пороговом значении в 5,5 долларов США, снизится до 2,5% в 2021 году, что аналогично уровню 2019 года.
Аналитики отметили, что влияние COVID-19 на бедность в Украине в прошлом году было относительно невысоким: уровень бедности увеличился на 0,5 процентных пунктов, до 3% в 2020 году. Как объясняют в банке: повышение пенсий и заработной платы помогло частично компенсировать снижение занятости.
Всемирный банк прогнозирует снижение уровня бедности, до 2% в 2022-м и 1,6% в 2023 году.
"Ускорение темпов реформ является ключом к достижению более быстрого экономического роста и сокращению бедности в 2022 и 2023 годах", - говорится в обзоре.
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