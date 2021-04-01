Сбережения украинцев в 2020г сократились на 17 млрд грн - Госстат

Сбережения украинцев в 2020 году сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом, сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, доходы населения Украины за год выросли на 6,1% - до 3 972,4 млрд грн, расходы – на 4,6%, до 3 989,4 млрд грн.

Реальный располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в прошлом году вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,355 тыс. грн, что на 6,1% больше, чем за предыдущий год.



Доходы и расходы населения Украины в 2020г (млн грн)

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІVкв. Год Доходы населения - всего 884181 893202 1029376 1165669 3972428 Заработная плата 440241 407520 466842 508884 1823487 Прибыль и смешанный доход 135486 136041 228207 209957 709691 Доходы полученные от собственности 21493 20555 23846 37462 103356 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 286961 329086 310481 409366 1335894 в том числе: социальная помощь 151725 167680 159925 172796 652126 другие текущие трансферты 44344 52574 60363 70356 227637 социальные трансферты в натуре 90892 108832 90193 166214 456131 Расходы и сбережения населения – всего 884181 893202 1029376 1165669 3972428 Приобретение товаров и услуг 822771 756936 878985 1076685 3535377 Доходы от собственности, оплаченные 11985 11205 11393 11095 45678 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 91542 90153 108338 118357 408390 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 72939 70731 80197 89499 313366 взносы на социальное страхование 831 730 1113 1208 3882 другие текущие трансферты 17772 18692 27028 27650 91142 Накопление нефинансовых активов -11095 -12501 8684 -15206 -30118 Прирост финансовых активов -31022 47409 21976 -25262 13101 из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах 22624 48939 17320 52651 141534 сбережения в иностранной валюте 10355 13179 10920 16053 50507 займы, полученные за исключением погашенных 5890 -3058 1106 -14015 -10077 Располагаемый доход 689762 683012 819452 870003 3062229 Сбережения -42117 34908 30660 -40468 -17017 Располагаемый доход в расчете на одного человека, грн 16523 16361 19630 20841 73355

Данные: Госстат



Темпы роста (снижения) доходов и расходов населения Украины в 2020г (%, к аналогичному периоду 2019г)

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІVкв. Год Доходы населения - всего 107,3 97,5 105,7 113,1 106,1 Заработная плата 109,2 92,3 103,6 109,8 103,7 Прибыль и смешанный доход 111,3 95,2 104,9 107,1 104,6 Доходы полученные от собственности 106,3 100,3 81,2 79,9 88,3 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 102,9 106,0 112,4 126,2 112,2 в том числе: социальная помощь 116,7 115,0 115,0 120,4 116,8 другие текущие трансферты 103,2 107,1 123,6 135,0 117,9 социальные трансферты в натуре 85,8 94,1 102,0 129,2 104,0 Расходы и сбережения населения – всего 107,3 97,5 105,7 113,1 106,1 Приобретение товаров и услуг 109,0 92,7 104,0 114,4 105,3 Доходы от собственности, оплаченные 131,1 114,5 109,3 111,5 116,2 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 116,4 101,1 115,3 120,2 113,4 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 113,4 96,5 104,3 110,1 105,9 взносы на социальное страхование 90,7 82,6 112,2 113,7 100,7 другие текущие трансферты 132,8 124,4 168,2 171,7 150,4 Накопление нефинансовых активов х х 187,1 х х Прирост финансовых активов х 293,7 110,5 х 47,0 Располагаемый доходы 109,4 97,4 104,9 109,6 105,4 Сбережения (прирост) х х 125,0 х х Реальный располагаемый доход 106,7 95,4 102,5 105,8 102,6 Располагаемый доход в расчете на одного человека 110,2 98,1 105,6 110,4 106,1



Структура доходов населения Украины в 2020г:

2019, % 2020, % Заработная плата 47,0 45,9 Прибыль и смешанный доход 18,1 17,9 Доходы от собственности, полученные 3,1 2,6 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 31,8 33,6

Данные: Госстат



Структура расходов и сбережений населения Украины в 2020г:

2019, % 2020, % Приобретение товаров и услуг 89,8 89,0 Доходы от собственности, оплаченные 1,0 1,1 Прирост сбережений -0,4 -0,4 Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 9,6 10,3

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя и части Донецкой и Луганской областей