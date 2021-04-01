Сбережения украинцев в 2020г сократились на 17 млрд грн - Госстат

По ее данным, доходы населения Украины за год выросли на 6,1% - до 3 972,4 млрд грн, расходы – на 4,6%, до 3 989,4 млрд грн.
Реальный располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в прошлом году вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,355 тыс. грн, что на 6,1% больше, чем за предыдущий год.
Доходы и расходы населения Украины в 2020г (млн грн)
|І кв.
|ІІ кв.
|ІІІ кв.
|ІVкв.
|Год
|Доходы населения - всего
|884181
|893202
|1029376
|1165669
|3972428
|Заработная плата
|440241
|407520
|466842
|508884
|1823487
|Прибыль и смешанный доход
|135486
|136041
|228207
|209957
|709691
|Доходы полученные от собственности
|21493
|20555
|23846
|37462
|103356
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|286961
|329086
|310481
|409366
|1335894
|в том числе:
|социальная помощь
|151725
|167680
|159925
|172796
|652126
|другие текущие трансферты
|44344
|52574
|60363
|70356
|227637
|социальные трансферты в натуре
|90892
|108832
|90193
|166214
|456131
|Расходы и сбережения населения – всего
|884181
|893202
|1029376
|1165669
|3972428
|Приобретение товаров и услуг
|822771
|756936
|878985
|1076685
|3535377
|Доходы от собственности, оплаченные
|11985
|11205
|11393
|11095
|45678
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|91542
|90153
|108338
|118357
|408390
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|72939
|70731
|80197
|89499
|313366
|взносы на социальное страхование
|831
|730
|1113
|1208
|3882
|другие текущие трансферты
|17772
|18692
|27028
|27650
|91142
|Накопление нефинансовых активов
|-11095
|-12501
|8684
|-15206
|-30118
|Прирост финансовых активов
|-31022
|47409
|21976
|-25262
|13101
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|22624
|48939
|17320
|52651
|141534
|сбережения в иностранной валюте
|10355
|13179
|10920
|16053
|50507
|займы, полученные за исключением погашенных
|5890
|-3058
|1106
|-14015
|-10077
|Располагаемый доход
|689762
|683012
|819452
|870003
|3062229
|Сбережения
|-42117
|34908
|30660
|-40468
|-17017
|Располагаемый доход в расчете на одного человека, грн
|16523
|16361
|19630
|20841
|73355
Данные: Госстат
Темпы роста (снижения) доходов и расходов населения Украины в 2020г (%, к аналогичному периоду 2019г)
|І кв.
|ІІ кв.
|ІІІ кв.
|ІVкв.
|Год
|Доходы населения - всего
|107,3
|97,5
|105,7
|113,1
|106,1
|Заработная плата
|109,2
|92,3
|103,6
|109,8
|103,7
|Прибыль и смешанный доход
|111,3
|95,2
|104,9
|107,1
|104,6
|Доходы полученные от собственности
|106,3
|100,3
|81,2
|79,9
|88,3
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|102,9
|106,0
|112,4
|126,2
|112,2
|в том числе:
|социальная помощь
|116,7
|115,0
|115,0
|120,4
|116,8
|другие текущие трансферты
|103,2
|107,1
|123,6
|135,0
|117,9
|социальные трансферты в натуре
|85,8
|94,1
|102,0
|129,2
|104,0
|Расходы и сбережения населения – всего
|107,3
|97,5
|105,7
|113,1
|106,1
|Приобретение товаров и услуг
|109,0
|92,7
|104,0
|114,4
|105,3
|Доходы от собственности, оплаченные
|131,1
|114,5
|109,3
|111,5
|116,2
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|116,4
|101,1
|115,3
|120,2
|113,4
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|113,4
|96,5
|104,3
|110,1
|105,9
|взносы на социальное страхование
|90,7
|82,6
|112,2
|113,7
|100,7
|другие текущие трансферты
|132,8
|124,4
|168,2
|171,7
|150,4
|Накопление нефинансовых активов
|х
|х
|187,1
|х
|х
|Прирост финансовых активов
|х
|293,7
|110,5
|х
|47,0
|Располагаемый доходы
|109,4
|97,4
|104,9
|109,6
|105,4
|Сбережения (прирост)
|х
|х
|125,0
|х
|х
|Реальный располагаемый доход
|106,7
|95,4
|102,5
|105,8
|102,6
|Располагаемый доход в расчете на одного человека
|110,2
|98,1
|105,6
|110,4
|106,1
Структура доходов населения Украины в 2020г:
|2019, %
|2020, %
|Заработная плата
|47,0
|45,9
|Прибыль и смешанный доход
|18,1
|17,9
|Доходы от собственности, полученные
|3,1
|2,6
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|31,8
|33,6
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в 2020г:
|2019, %
|2020, %
|Приобретение товаров и услуг
|89,8
|89,0
|Доходы от собственности, оплаченные
|1,0
|1,1
|Прирост сбережений
|-0,4
|-0,4
|Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|9,6
|10,3
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя и части Донецкой и Луганской областей