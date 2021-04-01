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Марченко заявил, что Украине «уже некомфортно» без денег МВФ
16:58 31.03.2021 |
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какие шаги нужно сделать Украине для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом он сказал в интервью liga.net.
В частности, на вопрос, что нужно сделать Украине, чтобы достичь прогресса с МВФ, министр ответил:
"На повестке дня энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее - антикоррупционная политика, судебная реформа.
В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022-23 годы: МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% - это политически сложная задача для любого министра финансов".
"Эта история не о "договорились или нет", а об ответственности и способности выполнять взятые на себя обязательства. Украина подписывает программу по определенным позициям. После этого не может стоять вопрос, чтобы какую-то из них снять или не выполнить - это наши обязательства.
Мы смогли договориться, что после изменения программы в прошлом году, которую предложил сам Фонд учитывая коронакризис, с повестки дня ушло около шести позиций, то есть мы уменьшили количество структурных маяков. Но такое бывает крайне редко. Более того, у нас возникает откат с обязательствами, выполненными в рамках предыдущих программ и в МВФ резонно поставили вопрос об этом", - добавил Марченко.
По его словам, шансов достичь конструктива было бы больше, если бы миссия МВФ происходила офлайн, а не онлайн.
"Когда мы сидим за столом, донести позицию легче и быстрее, чем через видеосвязь. Во время последней миссии мы несколько дней обменивались определенной статистической информацией, в частности, относительно фискальной части. Но это - нюансы.
МВФ надо понимать, что мы движемся достаточными темпами к выполнению взятых обязательств. В условиях офлайн-миссии нам было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства", - пояснил он.
Отвечая на вопрос, до каких пор Украина будет более-менее комфортно чувствовать себя без денег МВФ, Марченко признал:
"Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами.
Они (средства от МВФ - ред.) предусмотрены бюджетом, у нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий".
По его словам, текущая программа Stand-by может быть продлена как минимум на полгода.
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