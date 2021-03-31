ВБ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021г до 3,8%

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,8%, тогда как в начале января он оценивал перспективы восстановления в 3%.

Согласно мартовскому экономическому обзору ВБ для региона Европы и Центральной Азии, прогноз роста ВВП 2022 году ухудшен до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе.

Умеренное возобновление экономики Украины в 2021 году ВБ поясняют высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против COVID-19 и экономической политикой в отношении улучшения инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности. В то же время сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, отметили в ВБ.

"В 2021 году ожидается лишь частичное восстановление роста ВВП на 3,8%, учитывая высокую неопределенность в отношении развертывания вакцинации и медленные темпы структурных реформ, направленных на устранение узких мест для инвестиций и обеспечение макроэкономической устойчивости", - говорится в отчете.

Помимо этого ВБ ожидает инфляцию в этом и последующем году на уровне 5%, в 2023-м - 5,8%.

Дефицит текущего счета в 2021-м составит 1,3%, в последующие два года - 2,8% и 3,3% соответственно, прогнозируют аналитики ВБ.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году должен увеличиться на 2,4%, в следующем - на 2,6%, а в 2023-м, как ожидается, утроит рост и составит 6,2%.

При этом ВБ прогнозирует сокращение госдолга по отношению к ВВП с 63,2% в 2020 году до 62,4% в 2021-м, а также 59,7% и 57,8% в последующие два года.

Согласно ожиданиям банка, украинский экспорт после спада на 7,4% в 2020-м вырастет на 3,4% в этом году, а в 2022-м и в 2023-м - на 2% и 4,4% соответственно. Что же касается импорта, то после сокращения на 11,5% в минувшем году этому показателю прогнозируют рост на 6,8% в этом, 5% в 2022 году и 4,8% в 2023-м.

Как сообщал Госстат, реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4% после четырех лет роста.