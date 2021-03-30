Налоговая требует от бизнеса поднять официальные зарплаты: как реагировать и ждать ли проверок

Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Налоговики рассылают "профилактический" спам с целью повысить средний уровень заработной платы и отчисления в казну.

Предприниматели начали получать "профилактические" письма от налоговой. Их цель - заставить бизнес указывать настоящий, а не минимальный уровень зарплат. В результате налоговики рассчитывают собирать больше налогов.

"Действительно, такие письма идут", - рассказала UBR.ua Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса. Но она назвала такую корреспонденцию "спамом" - ведь не указаны даже адресаты.

Кто получает письма по "минималке"

По словам Томашевской, налоговая инспекция имеет электронные адреса налогоплательщиков, которые ведомство получает из госреестра. Кроме того, при подаче отчетности обязательно нужно указывать имейл компании или организации.

Общение с налоговой через электронный кабинет тоже предполагает предоставление адреса электронной почты.

"В отчетности ты не будешь указывать фейковый имейл... Мне нужно, чтобы налоговая в случае чего меня все-таки нашла", - отметила Александра Томашевская.

По ее словам, в связи с поднятием тарифов "Укрпочтой" такой "спам" рассылать в бумажном виде "очень дорого" - минимальный тариф за письмо составляет 9 грн.

Раньше налоговики рассылали письма или обзванивали предпринимателей, вызывая их на беседы. Во время встреч убеждали, что "платить минимальную зарплату - это некрасиво". Мол, "не верим - поднимайте зарплаты".

Сейчас многие контактные телефоны не отвечают, а сидеть и всех обзванивать - дело затратное. Это во-первых.

Во-вторых, даже если и вызвать, то и налоговая, и бизнесмены работают в карантинном режиме. То есть, вряд ли встреча состоится.

К кому у налоговиков наибольший интерес

Несколько лет назад налоговики обнародовали официальную статистику. Согласно ей, 70% налогов с зарплаты уплачивалось с минимальной заработной платы. Только 30% трудящихся получали зарплату выше "минималки".

Вряд ли это соотношение изменилось, возможно, разрыв даже увеличился на фоне последнего карантинного года, предположила Александра Томашевская. Отметив, что в тяжелые времена при "затягивании поясов" в первую очередь всегда "оптимизируют" налоги.

Старший аналитик Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ) Вячеслав Черкашин "письмам счастья" из налоговой не удивился. По его словам, в свое время их рассылал еще Николай Азаров, когда работал в правительстве.

Эксперт подчеркнул, что подобная практика "как отдельная мера - малоэффективна". Но, отметил он, вслед за такими письмами, как правило, следуют плановые проверки. Поэтому если рассматривать в комплексе, то определенные "всплески" по поднятию зарплат будут.

Вячеслав Черкашин в разговоре с UBR.ua подчеркнул, что такие механизмы не работают в маленьких дотационных регионах. Там, по сравнению с развитыми регионами, уровень средней зарплаты меньше чуть ли не в два раза.

Сложно требовать от мелкой компании с пятью работниками где-нибудь в Ужгороде, чтобы они существенно подняли оклады, констатировал он.

Старший аналитик ИСЭТ усомнился в целесообразности подобных требований, например, по отношению к ресторанной индустрии. Эта отрасль и так переживает тяжелые времена, текучка кадров в ней за последний карантинный год значительно увеличилась.

По его словам, ожидать повышения зарплат можно там, где наблюдается высокая рентабельности бизнеса.

Вячеслав Черкашин описал один из возможных сценариев развития событий. Если некий предприниматель понимает, что "налоговая от него не отстанет", то ему проще уволить десяток сотрудников. За счет освободившихся средств можно поднять уровень "белой" зарплаты. В то же время с уволенными можно рассчитываться в черную.

"Перегнешь палку - экономика отреагирует уходом в тень. Это - нормально", - спрогнозировал он.

Как реагировать на такую рассылку

Александра Томашевская посоветовала игнорировать подобный "спам".

"Если налоговая очень хочет со мной связаться, она действительно использует официальные пути", - подчеркнула она.

По ее словам, на фоне увеличения "минималки" бюджет недополучил средства за прошлогодние льготы - в связи с карантином из-за пандемии.

"Теперь нужно как-то плательщиков налогов простимулировать поднять уровень средней зарплаты на предприятиях", - констатировала эксперт. По ее оценкам, кто-то действительно предпримет такие шаги. Цель таких писем - вызвать реакцию в виде повышения налоговых отчислений в государственную казну.

"Есть люди тревожные, они почитают это письмо и скажут: "Боже, это ж на меня обратили внимание", - предположила Александра Томашевская. По ее наблюдениям, налоговая инспекция "не шлет всем подряд" подобные письма. Тем предприятиям, где у рабочих средняя зарплата 10-12 тыс. грн/мес. такая корреспонденция не приходит.

Она поделилась собственным опытом - однажды подобное сообщение пришло и в ее организацию, в которой средние зарплаты выше среднерыночных. Через какое-то время пришло еще одно письмо, на этот раз - с извинениями. Мол, "ошиблись, у вас все в порядке".

Управляющий партнер ЮК "Наказ" Филипп Орлов в комментарии UBR.ua отметил, что отправка подобных писем несет исключительно информативный характер.

"Если письмо налоговиков составлено с нарушением требований законодательства, налогоплательщик имеет право не отвечать на него", - подчеркнул он.

Юрист отметил, что налоговые органы не имеют полномочий по регулированию заработной платы работников. Их основная специфика - налоги и сборы, поэтому со стороны налоговой не стоит опасаться штрафных санкций.

Он подчеркнул, что вопрос выплаты зарплаты и ее размера относится к сфере деятельности центров занятости. А отправкой подобных писем работодателям налоговики преследуют одну цель - наполнение бюджета.

"Ведь увеличение заработной платы - это, соответственно, увеличение уплаченных налогов", - подытожил Орлов.